نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت.. 32 حالة إيجابية

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار في 1 و2 و3 نيسان؛ وأظهرت النتائج وجود اثنتين وثلاثين (32) حالة إيجابية.وجاءت نتائج 1/4/2021 كالاتي:رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)رحلة ابو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)رحلة النجف : شركة MEA رقم 329 (أربع حالات إيجابية)رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 2/4/2021 كالاتي:رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة بوخارست : شركة RO رقم 161 (جميعها سلبية)رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالتان إيجابيتان)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 3/4/2021 كالاتي:رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)