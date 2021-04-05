بعد "نكزات" عون.. "المستقبل" ينتظر إجابات واضحة وشفّافة

فبعد زيارته بكركي ولقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، أطلق الرئيس عون سلسلة مواقف لم تعكس بالمُطلَق الأجواء "الورديّة" التي يحاول البعض إحاطة الملفّ الحكوميّ بها، سواء حين تحدّث عن عقد حكومية "تتوالد"، على طريقة "منحلّ وحدة بتطلع وحدة"، ولا حين ردّ على سؤال عن موعد "الفرج"، بالقول "تيرجع الرئيس المكلَّف".ثمّة من فسّر هذه المواقف على أنّها تعكس مراوحة، باعتبار أنّ الانتقادات "المبطنة" لا تشي بأنّ أيّ "حلحلة" قد تمّت، ولو على طريقة "التسوية"، خصوصًا أنّ الرئيس عون أوحى بكلامه "المضمر" عن سفر الحريري، وكأنّ الأخير هو من "يعطّل" الحلّ بسفره، في تكرارٍ لحُجّةٍ لطالما تلطّى خلفها "العونيّون"، بتكرارهم "ثابتة" أنّ الحكومة تؤلَّف في الداخل، لا في الخارج.من هؤلاء "المتوجّسين" من كلام رئيس الجمهورية، بعض المحسوبين على الرئيس المكلَّف والمؤيّدين له، ممّن يعتبرون تكرار هذه اللازمة، "قفزًا للأمام"، لا يقدّم ولا يؤخّر، بل "تحويرًا" للأزمة الحقيقيّة، التي لا تكمن طبعًا في الرحلات الخارجية للرئيس الحريري، الذي يحاول من خلالها توظيف علاقاته بما يخدم القضية اللبنانية أولاً وأخيرًا وفق ما يقولون.يذكّر المقرّبون من الحريري بأنّه لم يُكلَّف الخميس فسافر الجمعة، حتى يُلام على سفرته، بل إنّه مكلَّف منذ أكثر من 160 يومًا، قضى معظمها داخل لبنان، وإنّه زار رئيس الجمهورية في قصر بعبدا 18 مرّة بالتمام والكمال، وقدّم للرئيس عون تشكيلة حكومية جاهزة ومكتملة منذ أكثر من 100 يوم، ولا يزال ينتظر من الأخير أن يناقشه بتفاصيلها، وهو ما لم يحصل بعدما اعتبرها عون "كأنّها لم تكُن".ويشيرون إلى أنّ الحريري كان واضحًا أمام كلّ من راجعوه، بأنّ رحلته الخارجية "قصيرة"، وأنّه جاهز للعودة في أيّ لحظة متى وُجِدت مقوّمات حقيقية لمثل هذه العودة، بعيدًا عن الكلام "المعسول" والمفروش بالورود، الذي اختبره مرّات ومرّات على امتداد الأشهر الماضية، وهو أبلغ كلّ من يعنيهم الأمر بأنّ هاتفه "مفتوح"، ولن يتأخّر في الردّ على أيّ اتصال، وتلبية أيّ دعوة تُوجَّه له، أيًا كان شكلها.لكنّ "نكزات" رئيس الجمهورية، في عزّ الأجواء "الإيجابية"، بمُعزَلٍ عمّا إذا كانت حقيقيّة هذه المرّة أم وهميّة مزيَّفة وفق ما درجت العادة، طرحت لدى الكثير من المقرّبين من الرئيس المكلَّف، "هواجس" بالجملة، عن مدى جدية "التغيير" في مقاربة فريق "العهد" للملفّ الحكوميّ، بعيدًا عن مبدأ تسجيل "انتصار" انتزاع طرح توسيع الحكومة من الرئيس المكلَّف.ويعتبر المقرّبون من الرئيس المكلَّف أنّ "كلمة السرّ" كانت وما تزال وستبقى حتى اليوم الأخير، هي "الثلث المعطّل"، متسائلين: هل فعلاً تخلّى "العهد" عن مطالبته بهذا الثلث، أم أنّ الأمر مجرّد مناورة، على طريقة "كلام الليل الذي يمحوه النهار"، خصوصًا أنّ "العهد" كان دائمًا ينفي المطالبة بالثلث، من دون أن يقرن الأقوال بالأفعال؟وفي قاموس فريق الرئيس المكلَّف، أسئلة أكثر عمقًا حول "خدعة جديدة" قد يلجأ إليها البعض من خلف "الثلث المعطّل"، فإذا كان فريق "العهد" سيسلّم باحتساب وزير "الطاشناق" من حصّته، وهو ما لم يتمّ حسمه بعد، فمن أيّ حصّة سيحتسب مقعد الوزير السابق طلال أرسلان الذي يطالب به إذا ما تمّ توسيع الحكومة؟ وهل نكون بذلك انتقلنا من عقدة إلى أخرى، بتغيير المسمّيات، ليس إلا؟رغم أنّ الرئيس المكلَّف سبق أن تمسّك بحكومة من 18 وزيرًا، وأنّ مجرّد قبوله بتوسيعها إلى 24 وزيرًا، سيُعتبَر "تنازلاً" من جانبه، يكلّفه الكثير شعبيًا، إلا أنّ المقرّبين منه يؤكدون أنّه جاهزٌ لها، بشرطٍ واحد، وهو "تعهّد" واضح وصريح من فريق "العهد" برفض الثلث، مباشرةً أو مواربةً، وعلى رأس السطح أو بالطرق الملتوية التي ما عادت أن تنطلي على أحد، والتي سبق للحريري أن اختبر ويلاتها، في زمن "الوان واي تيكت"!