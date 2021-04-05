إخماد حريقين في مخيم للنازحين في العبدة ومستوعب في ببنين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار، أن حريقا اندلع فجر اليوم في أحد مخيمات النازحين السوريين عند مفترق حي البحر على الطريق الدولية العبدة-العبودية، وعمل عناصر مركز الدفاع المدني في ببنين-العبدة على إطفاء النيران التي أتت على بعض الخيم، وألحقت أضرارا مادية دون وقوع إصابات بشرية.وأسهمت سرعة التدخل في إخماد الحريق بالحؤول دون تمدد النيران الى البيوت البلاستيكية الزراعية الملاصقة للمخيم، الذي ناشد شاغلوه الجهات المعنية تأمين خيم بديلة لتلك التي احترقت ومساعدة العائلات التي تسكنها.كذلك، أخمد عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين-العبدة بعيد منتصف ليل أمس حريقا اندلع في مستوعب (كونتينر) يحتوي على أدوات كهربائية وأثاث في بلدة ببنين - عكار.