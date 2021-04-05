18
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جريحان بحادث سير في البوار كسروان
Lebanon 24
05-04-2021
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن جريحين سقطا فجر اليوم الاثنين، بحادث تصادم بين سيارتين على الطريق البحرية في البوار - كسروان، وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في العقيبة ونقلت الجريحين إلى مركز كسروان الطبي في غزير.
مواضيع ذات صلة
محادثات رسمية لبنانية عراقية في "الصحة".. وحسن ينوه بالدعم العراقي
Lebanon 24
محادثات رسمية لبنانية عراقية في "الصحة".. وحسن ينوه بالدعم العراقي
05/04/2021 21:48:47
05/04/2021 21:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على جدول المحادثات الاميركية ـ الاوروبية اليوم؟
Lebanon 24
لبنان على جدول المحادثات الاميركية ـ الاوروبية اليوم؟
05/04/2021 21:48:47
05/04/2021 21:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة لبنان الشباب عزت السيسي بضحايا حادثة القطارين
Lebanon 24
حركة لبنان الشباب عزت السيسي بضحايا حادثة القطارين
05/04/2021 21:48:47
05/04/2021 21:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يصدم المشاهدين بتشوه وجهه بعد تعرضه لحادث.. ما حقيقته؟ (صور)
Lebanon 24
ممثل لبناني يصدم المشاهدين بتشوه وجهه بعد تعرضه لحادث.. ما حقيقته؟ (صور)
05/04/2021 21:48:47
05/04/2021 21:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كسروان
لبنان
حادث
تابع
الأكثر قراءة
عاصفة من نوع آخر تضرب البلاد... الزموا المنازل لتجنب التداعيات!
Lebanon 24
عاصفة من نوع آخر تضرب البلاد... الزموا المنازل لتجنب التداعيات!
11:00 | 2021-04-05
05/04/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي ضحية مقلب.. والمنفذون 5 فنانين (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي ضحية مقلب.. والمنفذون 5 فنانين (فيديو)
09:00 | 2021-04-05
05/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا هو الحدث الأكبر (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك من جديد.. هذا هو الحدث الأكبر (فيديو)
15:00 | 2021-04-05
05/04/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حبس أنفاس في ربع الساعة الأخير.. الحكومة على نار التسوية
Lebanon 24
حبس أنفاس في ربع الساعة الأخير.. الحكومة على نار التسوية
08:00 | 2021-04-05
05/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح هام من وزير الصحة عن لقاح "أسترازينيكا".. ما الجديد؟
Lebanon 24
تصريح هام من وزير الصحة عن لقاح "أسترازينيكا".. ما الجديد؟
23:39 | 2021-04-04
04/04/2021 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:40 | 2021-04-05
نائب جديد من "الجمهورية القوية" يعلن إصابته بكورونا
20:47 | 2021-04-05
معركة على "تويتر"... "ولعت" بين مي خريش ورولا الطبش!
19:57 | 2021-04-05
كيلو اللحم قد يصل إلى 120 ألفاً.. هذا ما كشفه وزير الاقتصاد
19:54 | 2021-04-05
إنخفاض بارز لعدد إصابات "كورونا" في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
19:52 | 2021-04-05
دعوة عاجلة من الفاتيكان الى الحريري!
19:24 | 2021-04-05
مصادر باسيل: "اذا دُعي لزيارة باريس يلبي الدعوة"
فيديو
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
Lebanon 24
بسن الـ99 تقود دبابة.. تعرّفوا إلى الجدة الفولاذية (فيديو)
11:36 | 2021-04-05
05/04/2021 21:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
Lebanon 24
مشاهد خطيرة.. سائقة تنجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارتها 4 مرات في سباق بالسعودية (فيديو)
12:00 | 2021-04-04
05/04/2021 21:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
Lebanon 24
هكذا "كوّم" الرصاص لصا يسطو على لبناني في البرازيل (فيديو)
10:27 | 2021-04-04
05/04/2021 21:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact