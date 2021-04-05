جريحان بحادث سير في البوار كسروان

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن جريحين سقطا فجر اليوم الاثنين، بحادث تصادم بين سيارتين على الطريق البحرية في البوار - كسروان، وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في العقيبة ونقلت الجريحين إلى مركز كسروان الطبي في غزير.