لبنان

جريحان بحادث سير في البوار كسروان

Lebanon 24
05-04-2021 | 10:53
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن جريحين سقطا فجر اليوم الاثنين، بحادث تصادم بين سيارتين على الطريق البحرية في البوار - كسروان، وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في العقيبة ونقلت الجريحين إلى مركز كسروان الطبي في غزير.
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