لبنان

رسالة اطمئنان من عبد الصمد الى نظيرها الاردني

Lebanon 24
05-04-2021 | 11:12
A-
A+
Doc-P-809882-637532180922485325.jpg
Doc-P-809882-637532180922485325.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد رسالة الى نظيرها الأردني صخر مروان دودين، معربة عن تضامنها مع الأردن وشعبه الكريم.

وجاء في نص الرسالة: "مساء الخير معالي الوزير، حاولت الإتصال بكم للإطمئنان اليكم والى بلدكم الشقيق الأردن. كل التضامن مع ملك البلاد وحكومتكم وشعبكم الكريم والغالي".

ورد وزير الإعلام الأردني بالرسالة الاتية: "ممنون تواصلكم معالي الوزيرة الكريمة ... وكل الشكر والتقدير لمشاعركم ومشاعر الأحبة في لبنان العزيز على بلدكم الثاني الأردن ... ونطمئنكم ان الأردن كما عرفتموه دائما، سيظل عزيزا منيعا سيدا وعصيا على المتربصين والمتآمرين والواهمين ...مع وافر المودة والمحبة الصادقة للشعب اللبناني الشقيق ، والتقدير والإمتنان لمعاليكم سيدتي ...".

كما، اتصلت عبد الصمد بسفير الأردن وليد عبد الرحمن جفال الحديد، مشددة على "أهمية العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين"، متمنية للأردن "السلام والإستقرار".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:40 | 2021-04-05
20:47 | 2021-04-05
19:57 | 2021-04-05
19:54 | 2021-04-05
19:52 | 2021-04-05
19:24 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website