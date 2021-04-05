رسالة اطمئنان من عبد الصمد الى نظيرها الاردني

وجهت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد نجد رسالة الى نظيرها الأردني صخر مروان دودين، معربة عن تضامنها مع الأردن وشعبه الكريم.وجاء في نص الرسالة: "مساء الخير معالي الوزير، حاولت الإتصال بكم للإطمئنان اليكم والى بلدكم الشقيق الأردن. كل التضامن مع ملك البلاد وحكومتكم وشعبكم الكريم والغالي".ورد وزير الإعلام الأردني بالرسالة الاتية: "ممنون تواصلكم معالي الوزيرة الكريمة ... وكل الشكر والتقدير لمشاعركم ومشاعر الأحبة في لبنان العزيز على بلدكم الثاني الأردن ... ونطمئنكم ان الأردن كما عرفتموه دائما، سيظل عزيزا منيعا سيدا وعصيا على المتربصين والمتآمرين والواهمين ...مع وافر المودة والمحبة الصادقة للشعب اللبناني الشقيق ، والتقدير والإمتنان لمعاليكم سيدتي ...".كما، اتصلت عبد الصمد بسفير الأردن وليد عبد الرحمن جفال الحديد، مشددة على "أهمية العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين"، متمنية للأردن "السلام والإستقرار".