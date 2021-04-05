اصطدمت سيارته بعمود إنارة في قبة دورس.. فتوفي (صورة)

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المواطن ع. م. د. توفي إثر حادث سير مروع وقع عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي في محلة قبة دورس، جراء اصطدام سيارته من نوع مازدا حمراء اللون، بعمود إنارة.