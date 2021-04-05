لبنان

اصطدمت سيارته بعمود إنارة في قبة دورس.. فتوفي (صورة)

Lebanon 24
05-04-2021 | 11:27
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المواطن ع. م. د. توفي إثر حادث سير مروع وقع عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي في محلة قبة دورس، جراء اصطدام سيارته من نوع مازدا حمراء اللون، بعمود إنارة.
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