لبنان

الجيش يفجر قنبلة من مخلفات العدو في حاصبيا

Lebanon 24
05-04-2021 | 12:46
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أفادت"الوكالة الوطنية للاعلام" بأن فريقا مختصا من الجيش فجر صباح اليوم قنبلة عنقودية من مخلفات العدو الاسرائيلي، وجدت في أحد الحقول في حاصبيا.
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قنبلة

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