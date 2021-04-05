ستريدا جعجع: بدء التلقيح في قضاء بشرّي تزامن مع تجرُّع الحكيم والرفاق كأس الوباء

غردت النائب ستريدا جعجع على حسابها الخاص عبر "تويتر"، قائلةً: "في يوم التضحية والفداء يوم الجمعة العظيمة، كان أهلي في قضاء بشري قد بدأوا بتحصين أنفسهم من الوباء الفتاك من خلال حملة التلقيح التي تقوم بها "مؤسسة جبل الأرز"، في حين كان الحكيم ومجموعة من رفاقي في معراب يتجرعون كأس هذا الوباء القاتل، هذا هو نموذج الجمهوريّة القويّة. وقد حصل حتى هذه الساعة 700 شخص على اللقاح في مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق – بشري الحكومي ومستمرون في الحملة حتى التلقيح كل الـ2300 شخص الذين قدموا طلبات".

في يوم التضحية والفداء يوم الجمعة العظيمة، كان أهلي في قضاء بشري قد بدأوا بتحصين أنفسهم من الوباء الفتاك من خلال حملة التلقيح التي تقوم بها "مؤسسة جبل الأرز"، في حين كان الحكيم ومجموعة من رفاقي في معراب يتجرعون كأس هذا الوباء القاتل، هذا هو نموذج الجمهوريّة القويّة. 1/2 pic.twitter.com/RdlJlsRFIB

— Sethrida Geagea (@SethridaGeagea) April 5, 2021