جريمة سرقة في قب الياس.. وقيمة المسروقات 4000 دولار!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن ورشة بناء في بلدة قب الياس تعرضت لسرقة الشبابيك والأبواب الخارجية الحديدية، بعدما تم قصها ونشرها بالمناشير اليدوية، بحيث قدرت قيمة المسروقات بـ4000 دولار أميركي.