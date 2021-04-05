لبنان

جريمة سرقة في قب الياس.. وقيمة المسروقات 4000 دولار!

Lebanon 24
05-04-2021 | 13:44
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن ورشة بناء في بلدة قب الياس تعرضت لسرقة الشبابيك والأبواب الخارجية الحديدية، بعدما تم قصها ونشرها بالمناشير اليدوية، بحيث قدرت قيمة المسروقات بـ4000 دولار أميركي.
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