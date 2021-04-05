ديبلوماسي غربي: لا تأجيل لهذا الاستحقاق

ينقل سياسي لبناني مثير للجدل من وقت الى آخر عن ديبلوماسي غربي قوله "أن لا مجال لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة".

وقال الديبلوماسي "على القوى السياسة ان تبني حساباتها على اساس أن الانتخابات النيابية حاصلة في توقيتها، لا أن تطمئن الى امكانية التأجيل".