لبنان

اعتصام لسائقي الشمال بعد غد في طرابلس

Lebanon 24
05-04-2021 | 14:38
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دعا نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد في بيان السائقين، إلى "المشاركة في اعتصام اتحاد النقل البري بعد غد الأربعاء، والتوقف عن العمل، رفضا لسياسة التقطير بالبنزين والمازوت ولتجارة المحروقات في السوق السوداء وما يحصل في المعاينة وضرورة رفع الضغط عن الناس وإيجاد السبيل البديل لطابور الإذلال، ولمطالبة المسؤولين بالاتفاق على خطة إنقاذ وإصلاح حقيقيين".

وأوضح أن "السائقين سيعتصمون بين السادسة صباحا والعاشرة قبل الظهر، عند المدخل الجنوبي لطرابلس، الموقع السابق لحاجز قوى الأمن وعند مستديرة العبدة".
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