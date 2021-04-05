لبنان

باسيل إلى باريس للقاء ماكرون.. هل يجتمع مع الحريري؟!

Lebanon 24
05-04-2021 | 15:00
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ذكرت معلومات قناة "الجديد" أنّ مسؤولين في لبنان تبلّغوا بأنّ رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، سيغادر غداً إلى العاصمة الفرنسية باريس، وهو سيلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد غد الأربعاء.

 

وبحسب معلومات "الجديد"، فإنّه من المرتقب أن يلتقي باسيل بالمدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، اليوم لكن لن يُعلن موعد هذا اللقاء لأسباب أمنية.

 

وأشارت "الجديد" إلى وجود معلومات متداولة في قصر "الإليزيه" عن إمكانية الجمع بين باسيل والرئيس المكلّف سعد الحريري لتخطّي العراقيل وهناك بحث في إمكانية أن يكون هناك موفد من رئيس مجلس النواب نبيه برّي. 

 

 
المصدر: الجديد
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