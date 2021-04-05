لبنان

حملة لمقاطعة التبضع من السوبرماركات

Lebanon 24
05-04-2021 | 15:03
A-
A+
Doc-P-809956-637532319500830440.jpg
Doc-P-809956-637532319500830440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجه حراك المتعاقدين في بيان، "برسالة ضمير استنهاض وطني لكافة المعلمين المتعاقدين الوطنيين المتواجدين على الاراضي اللبنانية كافة، والمتعاقدين في وزارات السلطة وطلاب لبنان وجميع المواطنين كافة، لمقاطعة الدخول وشراء الحاجيات من جميع سوبرماركات لبنان، بدءا من اليوم وحتى مساء الأحد 11 نيسان، وذلك في محاولة نضال شعبية وطنية، تجتمع فيها قطاعات الشعب العامل من أساتذة ومعلمين وعمال وطلبة ومواطنين، لمواجهة ووضع حد، أولا لفلتان الأسعار ورفعها وليس ارتفاعها الجنوني من قبل مافيات التجار والسوبرماركات والتلاعب بتاريخ الانتاج ووضعهم أردأ الأنواع الاستهلاكية وغياب مواد أساسية عن الدعم، كحليب الأطفال والحليب المستهلك العادي والسكر والرز وغيره" .

ودعا الحراك جميع المتعاقدين الى "الالتزام بهذا التوجه النضالي، لما فيه مصلحة كل متعاقد لا يقبض راتبه كل أخر شهر، وممنوع من الضمان الصحي والتطبب وبدل النقل وغيرها من الحقوق" .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:40 | 2021-04-05
20:47 | 2021-04-05
19:57 | 2021-04-05
19:54 | 2021-04-05
19:52 | 2021-04-05
19:24 | 2021-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website