اعتصام لمعلمي الأساسي.. هذه مطالبهم

دعت اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي، إلى الاعتصام الأولى والنصف بعد ظهر بعد غد الأربعاء أمام وزارة التربية في "أونيسكو" - بيروت، "رفضا للواقع الوظيفي والمعيشي والتربوي الكارثي الذي نحن فيه، وتأسيسا لقوة نقابية حقيقية وفعالة، وتحركا مستمرا ومتصاعدا اعتصاما وإضرابا وتظاهرا حتى تحقيق المطالب".

وشددت على أن المطالب تشمل "توفير الشروط المطلوبة لنجاح عملية التعليم عن بعد واللقاح الآمن قبل العودة إلى التعليم المدمج، رفض أي مس بالحقوق المكتسبة لمعلمي التعليم الأساسي الرسمي، إقرار سلفة غلاء معيشة فورية في انتظار التصحيح العادل للرواتب وساعة التعاقد بعد أن فقدا أكثر من 90% من قيمتها الشرائية، إنصاف المدرسين المتعاقدين باحتساب كامل عقدهم السنوي بصرف النظر عن عدد الحصص المنفذة، إعادة تعيين جميع مدرسي التعليم الأساسي الرسمي من حملة الإجازة التعليمية والجامعية في الدرجة 17 والثانوية العامة في الدرجة 13 سلم الرواتب، وتأمين مستحقات المتعاقدين شهريا، إضافة لبدل النقل والضمان الصحي وتثبيتهم مع الأخذ في الاعتبار عدد سنوات التعاقد".