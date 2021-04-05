لبنان

عناصر اسرائيلية تجتاز السياج التقني في عديسة

Lebanon 24
05-04-2021 | 15:15
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن 13 عنصرا من جيش العدو الاسرائيلي اجتازوا السياج التقني في عديسة، من دون تجاوز الخط الازرق، وقاموا بمسح للطريق، مصطحبين معهم الكلاب البوليسية.
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