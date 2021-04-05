عناصر اسرائيلية تجتاز السياج التقني في عديسة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن 13 عنصرا من جيش العدو الاسرائيلي اجتازوا السياج التقني في عديسة، من دون تجاوز الخط الازرق، وقاموا بمسح للطريق، مصطحبين معهم الكلاب البوليسية.