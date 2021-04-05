لبنان

ليخفي خسارة أمواله بالمراهنات عبر الإنترنت.. ادّعى كذباً أن منزله تعرّض للسرقة وهذا مصيره!

Lebanon 24
05-04-2021 | 15:55
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 

بتاريخ 17-3-2021، ادعى: ع. ح. (مواليد عام 1983، لبناني) لدى مخفر زِفتا في وحدة الدّرك الإقليمي ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ /20/ مليون ليرة لبنانية و/4/ آلاف دولار أميركي من منزله الكائن في إحدى البلدات التي تقع ضمن نطاق المخفر المذكور، من دون حصول كسر أو خلع، مصرّحاً أنه وجد إحدى نوافذ المنزل المواجهة للطريق مفتوحة.

بنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر مفرزة استقصاء الجنوب، تبيّن أن المُدّعي قد خسر أمواله في المراهنات عبر الأنترنت -التي اعتادها- وأنه تقدّم بادعائه الكاذب لإخفاء فعلته، خوفًا من انكشاف أمره أمام أفراد عائلته.

أودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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