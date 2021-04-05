سماع أصوات انفجارات في حاصبيا والعرقوب.. ما مصدرها؟

أفات "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن أهالي قرى حاصبيا والعرقوب، يسمعون أصوات انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، يرجح أنها ناجمة من تدريبات عسكرية يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي، امتدت حتى مرتفعات الجولان، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار فوق المزارع المحتلة.