الراعي تلقى اتصالات تهنئة بالعيد أبرزها من بري ودياب

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، الأباتي بيار نجم على رأس وفد من الرهبانية المارونية المريمية، بعد تعيينه رئيسا عاما لها.في مستهل اللقاء، ألقى الاباتي نجم كلمة أمام الراعي، قال فيها: "بفرح قيامة السيد الفادي والمخلص، أتينا اليوم أمام غبطتكم نقدم لكم مع محبتنا المريمية الصادقة صلواتنا للرب القائم أن تنير أنوار قيامته شخصكم، لتبقوا دائما هذا الصوت النبوي يعلو ضد كل ظلم، ويسعى إلى حفظ كرامة الانسان، ويعيد إلى لبناننا الكبير رونق البدايات، ليبقى وطننا شهادة في العيش معا وواحة حضارة وحوار".أضاف: "أتينا اليوم لنشكركم على مرافقتكم لرهبانيتنا التي تفتخر بكم سليلا وراعيا، من أجل عنايتكم الأبوية واهتمامكم الصادق، لتصل بقوة الرب وبعنايتكم، كما وبجهود صاحب السيادة المطران حنا علوان المفوض الحبري، إلى ميناء الأمان، وتبقى كما شاءها الرب منذ كونها في حشا وادي القديسين، واحدة، موحدة، خادمة لكنيسة الرب على صورة أمها مريم أمة الرب، وملكة رهبانيتنا.نجدد طاعتنا لغبطتكم ولأمنا الكنيسة المارونية، وباسم رهبانيتنا المارونية المريمية، وكل رهبانها، في لبنان وبلاد الانتشار، وباسم قدس الآباء العامين السابقين، وإخوتنا الذين منعهم المرض من القدوم، نؤكد لغبطتكم محبتنا وافتخارنا بشخصكم، ونضع ذواتنا ورهبانيتنا في خدمة الكنيسة وشعبنا المتألم، في هذه الفترة العصيبة من تاريخ وطننا الحبيب، فنعلن أن الله حاضر، وهو أقوى من كل شر وظلم.نطلب بركتكم لمجلسنا، لنكون دوما أمناء لموهبة المؤسس، منقادين لإرادة الله في حياتنا وفي رهبانيتنا، فنكون خداما للاخوة، لتتم ارادة الله في رهبانيتنا. حفظكم الرب، صاحب الغبطة، وقواكم لتعبروا بوطننا وبكنيستنا الى بر الامان" .مهنؤونواستقبل الراعي على التوالي المهنئين بالعيد. فاستقبل بطريرك السريان الأورثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني، يرافقه متروبوليت بيروت المطران اقليمس دانيال كورية ومطران جبل لبنان ثاؤفيلوس جورج صليبا.بعدها استقبل البطريرك الراعي، وفدا من قيادة الجيش، ضم نائب أركان الجيش للعديد العميد الركن خليل يحيا ورئيس فرع مخابرات جبل لبنان العقيد طوني معوض، ثم قائد الدرك العميد مروان سليلاتي.ومن زوار الصرح على التوالي: النائب السابق نعمة افرام، القائم بأعمال سفارة فرسان مالطا في لبنان فرنسوا أبي صعب، قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور.كما تلقى غبطته اتصالا للتهنئة بعيد الفصح المجيد من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وكانت مناسبة للبحث في عملية تشكيل الحكومة والجهود المبذولة في هذا الاطار.وتلقى أيضا سلسلة اتصالات مهنئة بالعيد، أبرزها من رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، رئيس مجلس الوزراء السابق تمام سلام، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس، ومن النواب: بهية الحريري، انور الخليل، اسامة سعد، وستريدا جعجع، السفير المصري الدكتور ياسر علوي، ومن الوزراء السابقين: وليد الداعوق، نقولا تويني وزياد بارود ومن المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، والقائم برئاسة المجلس الاسلامي العلوي الشيخ محمد عصفور.