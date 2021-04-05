لبنان

إقفال المصلحة المالية في النبطية بعد ثبوت إصابات بكورونا

Lebanon 24
05-04-2021 | 17:41
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طلب محافظ النبطية حسن فقيه، إقفال المصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية، يومي الثلاثاء والاربعاء 6 و7 نيسان، بسبب ثبوت إصابة 4 من الموظفين بفيروس كورونا، وهي المرة الثانية التي يتم فيها إقفال المصلحة بسبب إصابات كورونا بين الموظفين والناتج من الاكتظاظ الذي تشهده من المراجعين والمواطنين يوميا، على أن يتم اتخاذ آلية لتنظيم عملية استقبال المعاملات والمراجعات من قبل المواطنين، بحسب مواعيد مسبقة وضمن الاجراءات التي تمنع الازدحام، وتتسبب مجددا بالاصابة بفيروس كورونا".
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