لبنان

شيخ العقل اتصل بعون والراعي: للاسراع بتأليف الحكومة لبدء مسار الإنقاذ

Lebanon 24
05-04-2021 | 18:34
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اتصل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لمناسبة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، وكانت مناسبة أكد فيها "ضرورة توفير أي إمكانية متاحة لتأليف حكومة جديدة للخروج من الأزمة الخطيرة التي تعيشها البلاد والمعاناة اليومية للمواطنين على كل الصعد".


كذلك اتصل الشيخ حسن بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وكان تشديد على "ضرورة بذل الجهود وتكاملها لوضع المسؤولين المعنيين أمام واجباتهم ومسؤولياتهم، في ضرورة وقف التعطيل الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه من أزمات، وتأليف الحكومة بأسرع وقت، لبدء مسار الإنقاذ المطلوب، درءا للمزيد من المخاطر".

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