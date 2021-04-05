"دولتنا فاشلة"... جعجع: اذا شكلوا الحكومة ستكون على شاكلاتهم

أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أن "لبنان اليوم ليس لبنان كما نعرفه، ونحن مستعدون أن نسقط الوطن البديل ليبقى لبنان كما نريده"، وأضاف: "دولتنا في الوقت الحاضر فاشلة".

وقال جعجع في ذكرى شهداء زحلة: "لن نسمح لهم أن يجعلوننا مجتمعاً فاشلاً بل هم الفاشلون"، ولفت إلى أن "المثل الأول هو تشكيل الحكومة فالمجتمع يعاني ما يعانيه منذ سنين، وبعد مرور 7 أشهر لم يتمكنوا من تشكيلها"، وتابع: "بأحسن الحالات اذا شكلوا الحكومة كما يعملون اليوم ستكون على شاكلاتهم وفي الحقيقة هم يحاولون تحقيق مصالهم".

ورأى أن "الفشل الثاني هو غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال عن التعدي على مياهنا الإقليمية في الشمال".

وأكد جعجع أن "هناك أملا موجودا مثل الدراسة الألمانية لترميم مرفأ بيروت والتي ستؤمن المداخيل للدولة ومئات الآلاف من الوظائف للبنانيين".

واعتبر أن "زحلة مدينة المقاومة بامتياز، وأهلها مقاومون بامتياز"، وقال: "في زحلة رأي عام يحاسب، ولو كان في لبنان رأي عام يحاسب كما زحلة كنا بألف خير"، وختم أن "الظروف شاءت ألا أكون معكم، ونشيد القوات ينطبق على زحلة "وقت السلم الإيد يلي بتعمر من زحلة ووقت الخطر زحلة قوات".



