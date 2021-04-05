مصادر باسيل: "اذا دُعي لزيارة باريس يلبي الدعوة"

أكدت مصادر قصر بعبدا لـ "لبنان24"، مساء اليوم، أن لا شيء ثابتاً حتى الساعة حيال ما ينشر في الإعلام عن لقاء سيجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاربعاء، بالنائب جبران باسيل في باريس"، لافتة الى انه "لا مواعيد حتى الساعة سواء بالنسبة للزيارة الفرنسية لباسيل أو اللقاءات التي سيعقدها في حال تمت الزيارة".

وأشارت مصادرمقربة من باسيل إلى أن "رئيس التيار الوطني الحر ليس بحاجة إلى أي وساطة أو وسيط لزيارة باريس ولقاء المسؤولين الفرنسيين، فهو أولا على تواصل دائم مع موفد الرئيس ماكرون الى لبنان باتريك دوريل، وثانياً فانه لم يطلب اي موعد لزيارة فرنسا لكن ان وجهت اليه الدعوة فإنه يلبيها بما ينسجم مع مصلحة لبنان".