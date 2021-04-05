إنخفاض بارز لعدد إصابات "كورونا" في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1001 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 480502 حالات.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 982 ضمن المقيمين و19 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 386768، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 6443، إذ تمّ تسجيل 34 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".