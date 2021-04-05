لبنان

دعوة عاجلة من الفاتيكان الى الحريري!

Lebanon 24
05-04-2021 | 19:52
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أفادت معلومات للـ"ام تي في" أن الفاتيكان وجّه دعوة عاجلة الى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الذي يُتوقَّع ان يلبّيها في اليومين المقبلين.

 


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الفاتيكان

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