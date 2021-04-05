معركة على "تويتر"... "ولعت" بين مي خريش ورولا الطبش!

غردت نائب رئيس "التيار الوطني الحر" مي خريش عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "نعرف أحدُهم يتسكع على أبواب القصور في العواصم مستجدياً موعداً لم يأتِه منذ زمن…ينتظر أن يفكَ الملوك أسره…ويستنجد بأحد الأمراء ليعفيه من ديونه المتراكمة…يصور نفسه على أنه فاعلٌ في الحياة السياسية ويتوهم انه مقرر في تركيا وروسيا…وهو بالكاد يمون على أهل بيته…"

وعلّقت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش على تغريدة خريش، وقالت: "مَن اتُهِم بأنه "المتسكّع عند أبواب القصور"، ها هي حاضرة الفاتيكان تفتح له الابواب. ومَن خَرْبَشْ كلاماً فارغاً، قد وصلَه الجواب".

مَن اتُهِم بأنه "المتسكّع عند أبواب القصور"،



— Rola Tabsh رولا الطبش جارودي (@Rolatabshmp) April 5, 2021

ها هي حاضرة الفاتيكان تفتح له الابواب.ومَن خَرْبَشْ كلاماً فارغاً، قد وصلَه الجواب.

نعرف أحدُهم يتسكع على أبواب القصور في العواصم مستجدياً موعداً لم يأتِه منذ زمن…ينتظر أن يفكَ الملوك أسره…ويستنجد بأحد الأمراء ليعفيه من ديونه المتراكمة…يصور نفسه على أنه فاعلٌ في الحياة السياسية ويتوهم انه مقرر في تركيا وروسيا…وهو بالكاد يمون على أهل بيته…@Rolatabshmp