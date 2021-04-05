لبنان

معركة على "تويتر"... "ولعت" بين مي خريش ورولا الطبش!

Lebanon 24
05-04-2021 | 20:47
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غردت نائب رئيس "التيار الوطني الحر" مي خريش عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "نعرف أحدُهم يتسكع على أبواب القصور في العواصم مستجدياً موعداً لم يأتِه منذ زمن…ينتظر أن يفكَ الملوك أسره…ويستنجد بأحد الأمراء ليعفيه من ديونه المتراكمة…يصور نفسه على أنه فاعلٌ في الحياة السياسية ويتوهم انه مقرر في تركيا وروسيا…وهو بالكاد يمون على أهل بيته…"

وعلّقت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش على تغريدة خريش، وقالت: "مَن اتُهِم بأنه "المتسكّع عند أبواب القصور"، ها هي حاضرة الفاتيكان تفتح له الابواب. ومَن خَرْبَشْ كلاماً فارغاً، قد وصلَه الجواب".

مَن اتُهِم بأنه "المتسكّع عند أبواب القصور"،

ها هي حاضرة الفاتيكان تفتح له الابواب.

ومَن خَرْبَشْ كلاماً فارغاً، قد وصلَه الجواب.

نعرف أحدُهم يتسكع على أبواب القصور في العواصم مستجدياً موعداً لم يأتِه منذ زمن…ينتظر أن يفكَ الملوك أسره…ويستنجد بأحد الأمراء ليعفيه من ديونه المتراكمة…يصور نفسه على أنه فاعلٌ في الحياة السياسية ويتوهم انه مقرر في تركيا وروسيا…وهو بالكاد يمون على أهل بيته…@Rolatabshmp

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