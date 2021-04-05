نائب جديد من "الجمهورية القوية" يعلن إصابته بكورونا

وصلتني الان نتيجة فحص الكوفيد ١٩ وكانت إيجابية.

إني اعتذر من كل من خالطتهم في اليومين الماضيين واتمنى الا اكون تسببت عن غير قصد بأي ضرر.

دعائي للجميع بالصحة والسلامة وتجاوز هذه الايام الصعبة".