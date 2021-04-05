جنبلاط: قرار الملك عبدالله صائبًا

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلاً: إن قرار الملك عبدالله ابن الحسين الهاشمي بتكليف الأمير حسن ابن طلال الهاشمي في معالجة الأزمة الأخيرة في الأردن بعيدًا عن أي تدخل خارجي هو عقل الصواب لاستقرار المملكة ولحمايتها من مشاريع الفوضى ومشروع الوطن البديل.