بلدة بحبوش في الكورة شيعت الفتيات الثلاث

شيعت بلدة بحبوش قضاء الكورة الفتيات الثلاث، اللواتي قضين غرقا، وعثر على جثثهن قبالة سواحل مدينة طرطوس السورية.



انطلق موكب التشييع من أمام مستشفى طرابلس الحكومي، بعد إتمام الطبيب الشرعي الكشف على الجثث، وقامت سيارات تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، وجميعة الرسالة الإسلامية بنقل الجثامين، حيث أم الصلاة عليها الشيخ حسين حسين، ليوارين في الثرى في جبانة البلدة، وسط أجواء من الحزن.