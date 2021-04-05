الخروقات الجوية مستمرة...وهذا هو جديدها

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 4 /4 /2021 الساعة 18.35 ولغاية 5 /4 /2021 الساعة 14.15 تم تسجيل /5/ خروقات جوية نفذتها طائرات استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، تخللها طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بعلبك والهرمل.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان."