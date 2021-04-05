لبنان

سجال بين وزني ونعمة والسبب "الكابيتال كونترول"

Lebanon 24
05-04-2021 | 22:51
A-
A+
Doc-P-810042-637532600337507033.jpg
Doc-P-810042-637532600337507033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، وقال في بيان إن "وزير المالية هو أول من قدم مشروع الكابيتول كونترول في مجلس الوزراء والجميع يعلم ان المناقشات يومها شوهت اقتراح القانون وجردته من مضمونه ما أدى الى اسقاطه في مجلس الوزراء وهو يتم درسه في لجنة المال والموازنة في مجلس النواب ليصار إلى إقراره".

وكان نعمة قد أكد أن "بعض القوى السياسية في لبنان لا تريد الـ "كابيتال كونترول"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب يتحمل جزءاً من المسؤولية إضافة إلى أن وزير المالية غازي وزني الذي أسقطه من خلال تقديمه ومن ثم سحبه من على طاولة الحكومة الحالية وأعتقد أن هذا الأمر تم بتعليمات من رئيس مجلس النواب نبيه برّي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2021-04-06
13:27 | 2021-04-06
13:13 | 2021-04-06
13:03 | 2021-04-06
13:03 | 2021-04-06
13:00 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website