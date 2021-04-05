سجال بين وزني ونعمة والسبب "الكابيتال كونترول"

رد المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني على وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة، وقال في بيان إن "وزير المالية هو أول من قدم مشروع الكابيتول كونترول في مجلس الوزراء والجميع يعلم ان المناقشات يومها شوهت اقتراح القانون وجردته من مضمونه ما أدى الى اسقاطه في مجلس الوزراء وهو يتم درسه في لجنة المال والموازنة في مجلس النواب ليصار إلى إقراره".وكان نعمة قد أكد أن "بعض القوى السياسية في لبنان لا تريد الـ "كابيتال كونترول"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب يتحمل جزءاً من المسؤولية إضافة إلى أن وزير المالية غازي وزني الذي أسقطه من خلال تقديمه ومن ثم سحبه من على طاولة الحكومة الحالية وأعتقد أن هذا الأمر تم بتعليمات من رئيس مجلس النواب نبيه برّي".