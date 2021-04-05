لبنان

رصاص خطاط في سماء طرابلس وهذا هو السبب!

Lebanon 24
05-04-2021 | 23:08
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سمع إطلاق رصاص كثيف في محيط منطقة أبي سمراء والقبة في طرابلس ليتبن لاحقاً أن الرصاص مصدره تلة حسون خلال تجريب سلاح من قبل مجهولين. 

وبحسب ما أفاد شهود عيان أن الرصاص الخطاط كان قد شوهد بالعين المجردة بكثافة في السماء.

وأشارت المعلومات إلى أن كل ما يشاع على مجموعات الواتساب عن إطلاق رصاص أمام منزل الشيخ كنعان ناجي في أبي سمراء هو عارٍ من الصحة.
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