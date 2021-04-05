لبنان

المستوصف الميداني لفرسان مالطا في سير الضنية لإعانة المرضى

Lebanon 24
05-04-2021 | 23:26
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 أعلنت بلدية سير ـ الضنية، في بيان، أن "المستوصف الميداني لمنظمة فرسان مالطا سيحضر غدًا الثلاثاء إلى مبنى البلدية لإعانة المرضى، في إطار البرنامج الصحي الذي تتبعه البلدية مع المنظمة".

ودعت البلدية "كل من يهمه الأمر للحضور إلى مبنى البلدية عند الساعة الثامنة صباحًا، مع الإلتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، لتسجيل اسم المريض وأخذ رقم المعاينة الطبية، وأن الإعانة الطبية سوف تشمل فحوصات صحة عامة، واستشارة طبية وتقديم أدوية مجانية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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