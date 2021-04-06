لبنان

استقبال شخصية نافذة قد يعجّل في التأليف

Lebanon 24
06-04-2021 | 00:00
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يجزم مسؤول رفيع أنه إذا استقبل رئيس دولة غربية معنية بوضع لبنان، شخصية نافذة، فإن نسب تأليف الحكومة سترتفع إلى ما فوق الـ70٪، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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