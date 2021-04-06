استقبال شخصية نافذة قد يعجّل في التأليف

يجزم مسؤول رفيع أنه إذا استقبل رئيس دولة غربية معنية بوضع لبنان، شخصية نافذة، فإن نسب تأليف الحكومة سترتفع إلى ما فوق الـ70٪، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".