لبنان

تعطيل سمسرات في وزارة

Lebanon 24
06-04-2021 | 00:07
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كشف وزير سيادي عن تعطيل سمسرات بملايين الدولارات في وزارة يرأسها، ولم يعرف ما إذا كانت أحيلت القضية إلى القضاء، أم لا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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