بلبلة لا أساس لها في الواقع



سادت بلبلة إعلامية بعد نشر خبر عن إطلاق سراح سجين تاريخي في بلد أوروبي، عبر وكالة دولية كبرى، سرعان ما تبيّن أن لا أساس له في الواقع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".