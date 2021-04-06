لبنان

بلبلة لا أساس لها في الواقع

Lebanon 24
06-04-2021 | 00:12
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سادت بلبلة إعلامية بعد نشر خبر عن إطلاق سراح سجين تاريخي في بلد أوروبي، عبر وكالة دولية كبرى، سرعان ما تبيّن أن لا أساس له في الواقع، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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