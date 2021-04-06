لبنان

الأجواء الحكومية ملبّدة ببعض الغيوم

Lebanon 24
06-04-2021 | 00:26
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قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "الأجواء الحكومية لا تزال ملبدة ببعض الغيوم والانقشاع المطلوب للسير بوضوح في هذا الملف قد يتضح في الأيام المقبلة في ضوء تحركات داخلية وخارجية"، لافتة إلى أنه "ربما تفسر هذه التحركات خطوة جديدة في هذا الملف في ضوء سلسلة تطورات سجلت أبرزها المحادثات الفرنسية السعودية حيث حضر الملف اللبناني فيها".

وأوضحت المصادر أن "الأفكار المتداولة في شأن طرح الـ٢٤ وزيرا قد يناقش عندما يتم الاتفاق على بعض التفاصيل لاسيما إذا كان مطلوبا أن تكون هناك سلة متكاملة عن برنامج الحكومة ومهمتها وتسمية الوزراء وتوزيع الوزراء وغير ذلك، مشيرة إلى أنه "لا بد من ترقب الحراك الحكومي ومدى فاعليته وما إذا كان يحمل من بركة".

إلى ذلك رأت المصادر نفسها أن "عنوان لقاء رئيس الجمهورية مع البطريرك الماروني حمل عنوان ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة كمدخل أساسي للحل".
المصدر: اللواء
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