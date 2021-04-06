لبنان

باسيل لم يطلب موعداً من الفرنسيين

Lebanon 24
06-04-2021 | 00:38
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أكد مقربون من النائب جبران باسيل تعليقاً على المعلومات المتداولة عن توجّهه إلى فرنسا للقاء المسؤولين الفرنسيين بعد وساطة من اللواء عباس ابراهيم، "أن التواصل مع الفرنسيين قائم ودائم ومباشر ولا حاجة لوسطاء، مشيرين إلى أن الزيارة الى باريس واردة ولكن ما يحكى في الاعلام حتى الآن ليس إلا تكهنات اعلامية".

وأضاف المقرّبون عبر "اللواء": "إن باسيل لم يطلب أي موعد من الفرنسيين، ولكن التطورات اذا كانت ايجابية قد تفتح الباب على احتمال انفراجات".
المصدر: اللواء
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