لبنان

الراعي طلب من عون الاستعجال في تشكيل الحكومة

Lebanon 24
06-04-2021 | 01:10
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سجّل يوم السبت لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون بالبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي للمعايدة بالفصح ولتعذّر حضور عون قداس العيد يوم الاحد بسبب ازمة كورونا.

وحسب مصادر المعلومات فقد طلب البطريرك الراعي خلال اللقاء الاستعجال في تشكيل الحكومة لمعالجة المسائل الاقتصادية والمعيشية الصعبة، فرد الرئيس عون بأنه جاهز للبحث مع الرئيس سعد الحريري فور عودته من السفر.

وأوضحت المصادر عبر "اللواء" رداًعلى سؤال، ان كلام الرئيس عون بعد اللقاء عن ان "العقد تتوالد وكلما حلينا واحدة تظهر اخرى هو كلام بالمطلق، ويتناول المراحل السابقة من مفاوضات تشكيل الحكومة ولا يقصد به امراً محدّداً".
المصدر: اللواء
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