الصايغ لـ"الأنباء": الجو العام لتشكيل الحكومة في العناوين الكبرى ايجابي

رأى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب فيصل الصايع ان "حركة وليد جنبلاط السياسية التسووية تمكنت من كسر الحلقة المفرغة التي كانت تدور فيها عملية تشكيل الحكومة، تحت عنوان ضرورة تنازل الجميع لصالح تسوية وطنية تفسح المجال امام حكومة تطلق عجلة الانقاذ والاصلاح الاقتصادي والمالي".وشرح في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية مبادئ التسوية التي لا تتوقف عند عدد الوزراء وان كان جنبلاط نصح بالذهاب الى حكومة 24 برئاسة سعد الحريري دون الثلث المعطل لأحد، واطلقها بزيارته الرئيس ميشال عون بعدما استمزج رأي الرئيسين نبيه بري والحريري، وكلف معاونيه التواصل معهما.وأضاف: "الجو العام لتشكيل الحكومة في العناوين الكبرى ايجابي، ويبقى تجاوز شياطين التفاصل في الحقائب والاسماء خلال الاسبوعين المقبلين الحاسمين، فيما السؤال الاساسي يبقى في مدى نجاح الحكومة الموعودة في مهمتها حيال القضية الاصلاحية، وهذا لا شك يتطلب تمكين الحكومة من امور ابرزها، الاقرار بالنأي بالنفس عن صراعات المنطقة لتفتح على الاشقاء العرب التواصل الايجابي والبناء".