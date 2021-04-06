مسعى مصري لتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة

يصل إلى بيروت، غداً، وزير الخارجيّة المصري سامح شكري، حاملاً رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، كما سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس المكلف سعد الحريري للقيام بمسعى يهدف إلى تشكيل الحكومة.وبانتظار عودة الرئيس الحريري إلى بيروت، توقّعت مصادر عبر "السياسة" الكويتية أن "تشهد الأيام المقبلة خرقاً في جدار تأليف الحكومة، حيث إن لقاءات كثيرة ستُعقد خلال ساعات، ستُحدد الإجابة ومسارَ الأمور، سلبا أو إيجاباً".