لبنان

تحضيرا للانتخابات

Lebanon 24
06-04-2021 | 04:35
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تساءلت جهات سياسية عن الأسباب الكامنة وراء اجتماع للماكينة الانتخابية التابعة لحزب ممانع.
 
المصدر: النهار
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