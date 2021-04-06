تهديد الموظفين

يعـمد وزيـر يحمـل حقيبـتيـن الى تهديد موظفي الوزارة لعدم تسريب اي خبر عن مخالفاته الى الاعلام تحت طائلة اقصائهم الى مراكز بعيدة من مبنى الوزارة.