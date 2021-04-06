لبنان

تهديد الموظفين

Lebanon 24
06-04-2021 | 04:39
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يعـمد وزيـر يحمـل حقيبـتيـن الى تهديد موظفي الوزارة لعدم تسريب اي خبر عن مخالفاته الى الاعلام تحت طائلة اقصائهم الى مراكز بعيدة من مبنى الوزارة.
 
المصدر: النهار
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