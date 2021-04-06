لبنان

طلب الدعم

Lebanon 24
06-04-2021 | 04:41
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عُلم أنّ حركة لافتة تجري على خط زعيم سياسي ودول اغترابية عبر موفديه الى عدد من هذه الدول، بغية تأمين الدعم من المغتربين لتحصين منطقته غذائياً وصحياً.
 
المصدر: النهار
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