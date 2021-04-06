لبنان

التدقيق الجنائي والسلع المدعومة

Lebanon 24
06-04-2021 | 04:43
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ألمح مستشار مقرّب من صندوق النقد الدولي إلى ضرورة أن يشمل التدقيق الجنائي ملفات دعم السلع المستوردة لدى الوزارات المعنية ومصرف لبنان.
المصدر: نداء الوطن
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