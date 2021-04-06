فضيحة اللقاحات... تابع

تردّد أن آلاف الأشخاص من المسجلين على منصة لقاح كورونا هم من المقيمين خارج الأراضي اللبنانية، وتعطى لقاحاتهم في بعض المستشفيات الحكومية إلى محسوبين على جهات سياسية.

