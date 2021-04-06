لبنان

فضيحة اللقاحات... تابع

Lebanon 24
06-04-2021 | 04:46
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تردّد أن آلاف الأشخاص من المسجلين على منصة لقاح كورونا هم من المقيمين خارج الأراضي اللبنانية، وتعطى لقاحاتهم في بعض المستشفيات الحكومية إلى محسوبين على جهات سياسية.
المصدر: نداء الوطن
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