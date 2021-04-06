فرق في الأرقام

تبيّن أن أرقام إيرادات مشروع موازنة 2021 لا تتناسب مع حجم الاستيراد في الميزان التجاري، حيث احتسبت الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على أساس استيراد بحجم 20 مليار دولار بينما الاستيراد الفعلي لا يتجاوز 9 مليارات دولار.