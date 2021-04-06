لبنان

لا مبادرة مصرية تجاه لبنان بل اهتمام بالغ بتشكيل الحكومة

Lebanon 24
06-04-2021 | 06:04
A-
A+
Doc-P-810087-637532860091374133.jpg
Doc-P-810087-637532860091374133.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت "نداء الوطن": تتجه الأنظار إلى زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري بيروت وما سينقله من رسائل خلال مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين، وأكدت مصادر ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ شكري "لا يحمل معه مبادرة مصرية معينة لكنه سيركّز على إيلاء القاهرة اهتماماً بالغاً بمسألة تشكيل الحكومة اللبنانية باعتبارها أولوية مطلقة في المرحلة الراهنة لإنقاذ لبنان، وهو سيؤكد مباركة صيغة الحل المتداولة لتشكيل الحكومة وفق تشكيلة الـ "888" على أن يصار إلى الإسراع في تأليفها من دون أن يكون فيها أي ثلث معطل".

وفي هذا الإطار سينقل وزير الخارجية المصري أمام من سيلتقيهم "أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر مصر معنية بأن تشكّل قوة دفع عربية أساسية لمساعدة لبنان على تجاوز أزمته ومنع انهياره"، وكشفت المصادر أنه يعتزم لقاء الرؤساء عون والحريري ونبيه بري، بالإضافة إلى زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي والاستماع منه إلى وجهة نظره حيال "مسببات الأزمة ومعوقات الحل"، لكنّ جدول زيارته لم يكن يلحظ حتى مساء أمس أي لقاء مع رئيس "التيار الوطني الحر"، مع الإشارة إلى أنه لم يلتق به أيضاً خلال زيارته الأخيرة لبيروت


المصدر: نداء الوطن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2021-04-06
13:27 | 2021-04-06
13:13 | 2021-04-06
13:03 | 2021-04-06
13:03 | 2021-04-06
13:00 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website