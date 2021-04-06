لبنان

لقاء مؤكد لباسيل مع لودريان

Lebanon 24
06-04-2021 | 06:24
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كتبت جويل بو يونس في" الديار": تكشف معلومات الديار بان الاكيد حتى الساعة ان موعدا للنائب جبران باسيل الذي يغادر بالساعات المقبلة الاراضي اللبنانية، مع نظيره الفرنسي جان ايف لورديان تم تأكيده وبناء عليه يتقرر الموعد الاربعاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي وعلى اساسه تظهر الليونة من عدمها ويتقرر ما اذا كان سيحصل تواصل او لقاء بينه وبين الحريري في باريس، علما ان مصادر بارزة تعلق على ما يحصل بالقول: «لا نعتقد ان باسيل سيذهب الى باريس من دون ان يكون قد امن لقاء على مستوى رفيع اي مع ماكرون والاكيد ان بعبدا، بحسب المصادر لا تريد في حال ارادت التنازل ان تقدم هذا التنازل خدمة لرئيس مجلس النواب انما ستعطي «الهدية» اما لفرنسا واما لحزب الله!
وبانتظار ما تحمله الساعات المقبلة على الخط الحكومي فالاكيد ان حركة ما ولاسيما فرنسية سيشهدها الاسبوع الحالي اما انفراج حكومي بنسبة نجاح تتراوح حتى اللحظة بـ 50 بالمئة واما تشدد اوروبي اكثر قد يتبلور الاسبوع الحالي فيدفع ببورصة التاليف الحكومي للهبوط لا الصعود وهذا المرجح، بحسب ما تختم اوساط متابعة!
المصدر: الديار
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