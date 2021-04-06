هل التزم المواطنون بالاجراءات الوقائية في العيد؟

لفتت مصادر أمنية لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أن يومي السبت والأحد الماضيين كانا أفضل من يوم أمس الإثنين لجهة إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ما اضطر عناصرها لتكثيف الدوريات وإقامة حواجز وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.المصادر أشارت الى بقاء الأجهزة الأمنية على جهوزيتها في متابعة الموضوع الصحي وملاحقة المخالفين ودعت المواطنين للتقيد بالإجراءات الوقائية في ما يخص الكمامة والتباعد وعدم المشاركة في مناسبات الأفراح والأتراح.بالتوازي أشارت مصادر وزارة الصحة لـ"الأنباء" الإلكترونية الى أن عملية التلقيح تسير وفق الخطة المرسومة لها، وأن أخذ اللقاح للذين تزيد أعمارهم عن الـ70 سنة سينتهي أواخر هذا الشهر على أن تستمر كالمعتاد عملية التلقيح لكل المسجلين على المنصة، داعيةً الجميع الى التقيد بالإجراءات الوقائية منعاً لتعرضهم للإصابة ونقل العدوى الى غيرهم.