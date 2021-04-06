لهذا السبب لا تتدخل ايران في الملف الحكومي

قال مرجع مطلع "ان حديث البعض عن "امساك" ايران بالورقة الحكومية في لبنان وتجميد هذا الملف لاستخدامه في المفاوضات الجارية غير واقعي بالمعنى السياسي لعدة اسباب، ابرزها ان الازمة الحكومية باتت متشابكة ومعقدة ومتداخلة بين عدة اطراف الى درجة عدم الحاجة الى تعقيد ايراني اضافي لها، وهذا السيناريو مشابه لما يحصل في العراق، حيث توجد عدة جهات لكل واحدة منها رؤيتها الخاصة التي تتضارب وتتشابك مع نظرة الاطراف الاخرى وتزيد الوضع العراقي تعقيدا".

ويضيف "اما السبب الثاني لعدم واقعية الكلام عن "امساك ايراني" بالورقة الحكومية فهو هامش التحرك الواسع لحزب الله في الملفات اللبنانية الداخلية بمعزل عن الاستراتيجية الايرانية الواسعة لقضايا المنطقة ومن ضمنها دور حزب الله.