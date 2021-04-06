لبنان

لهذا السبب لا تتدخل ايران في الملف الحكومي

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-04-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-810147-637532955134389632.jpg
Doc-P-810147-637532955134389632.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال مرجع مطلع "ان حديث البعض عن "امساك" ايران بالورقة الحكومية في لبنان وتجميد هذا الملف لاستخدامه في المفاوضات  الجارية غير واقعي بالمعنى السياسي لعدة اسباب، ابرزها ان الازمة الحكومية باتت متشابكة ومعقدة ومتداخلة بين عدة اطراف الى درجة عدم الحاجة الى تعقيد ايراني اضافي  لها، وهذا السيناريو  مشابه لما يحصل  في العراق، حيث توجد عدة جهات لكل واحدة منها رؤيتها الخاصة التي تتضارب وتتشابك مع  نظرة الاطراف الاخرى وتزيد الوضع العراقي تعقيدا".

 

ويضيف "اما السبب الثاني لعدم واقعية الكلام عن "امساك ايراني" بالورقة الحكومية فهو هامش التحرك الواسع لحزب الله في الملفات اللبنانية الداخلية بمعزل عن الاستراتيجية الايرانية الواسعة لقضايا المنطقة ومن ضمنها دور حزب الله.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:30 | 2021-04-06
13:27 | 2021-04-06
13:13 | 2021-04-06
13:03 | 2021-04-06
13:03 | 2021-04-06
13:00 | 2021-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website